O Grêmio foi assaltado em Itaquera mais uma vez

Foi um escândalo. Mais uma vez, o Grêmio foi extremamente prejudicado na Arena do Corinthians. Na minha inocência, eu jurei que teriam um cuidado maior com a arbitragem deste jogo, depois da bizarrice que aconteceu no ano passado. Pra quem não lembra, Yuri Alberto bloqueou um ataque do Grêmio dentro da área e o VAR sequer chamou. Mas não, a CBF conseguiu a façanha de escalar um árbitro inexperiente para a partida desta quinta-feira (25). Um pênalti escandaloso a favor do Corinthians.