Eu já escrevi isso algumas vezes aqui neste espaço: quando há sintonia entre time, clube e torcida, somos quase imbatíveis. Mais uma vez, isso foi essencial para vencermos o Vasco, mesmo com chuvarada e barro em Chapecó. A vitória foi fundamental em um momento chave do Grêmio no Brasileirão. A rodada era péssima, todos os nossos adversários diretos pontuaram, nós precisávamos vencer e, na base da entrega, conseguimos.