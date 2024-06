O Grêmio não tem mais margem para erro no Brasileirão

O empate com o Atlético-GO só deve ser "celebrado" por interromper a terrível sequência de derrotas no Brasileirão, porque para a situação em que o Grêmio vive no campeonato, o pontinho conquistado em Goiânia, foi tenebroso. Vamos combinar: o adversário ainda não venceu em casa neste campeonato, estava com um técnico interino e certamente vai brigar para não cair. Era obrigação vencer, até pra dar uma resposta para a torcida.