É bem verdade que a maratona de jogos do Grêmio está insana, foram nove partidas no mês de abril entre Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Renato já falou algumas vezes: "eles estão no bagaço", "os jogadores estão nas cordas". Mas todo esse desgaste não é exclusivo do Tricolor. Todos os grandes times do Brasil estão na mesma situação, com muitos jogos. Mas por que o Grêmio parece mais cansado que os demais?