O gremista que pretendia estar presente na primeira partida da semifinal do Gauchão certamente ficou arrepiado com os valores divulgados nesta quarta-feira (13). Como dizia uma propaganda de TV: "o patrão enlouqueceu", só que de forma negativa. R$ 160 é o ingresso mais barato para a torcida do Grêmio, dentro de um lote promocional limitado, que obviamente já se esgotou.