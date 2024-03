Eu sei que a Libertadores é a nossa obsessão. Sei também que não estrear com força máxima na principal competição da América do Sul pode não soar bem. No dia do sorteio, achei ruim começar jogando na altitude, ainda mais com a grande possibilidade de estar na final do Gauchão. Mas, analisando o cenário, talvez passar logo por esse jogo seja melhor.