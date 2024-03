É extremamente decepcionante que justamente no dia 8 de março de 2024, veja bem, 2024, eu tenha que escrever sobre uma decisão estapafúrdia do meu clube do coração. No dia 29 de janeiro, o Departamento Consular do Grêmio aprovou um regimento para que os municípios tenham apenas um consulado reconhecido pelo clube, com o objetivo de unificação. Com isso, os Consulados Femininos deixaram de existir.