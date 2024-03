Me preocupa demais o barulho extracampo que o Grêmio vem trazendo pra si nas últimas manifestações públicas. Vencemos o Guarany de Bagé por 4 a 1 com boas notícias dentro de campo e só se fala na entrevista coletiva do técnico Renato Portaluppi e do vice de futebol Antônio Brum. Vamos combinar, isso não contribui em nada para o clube.