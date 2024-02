O Grêmio deu uma esvaziada no jogo contra o São Luiz, nesta quarta-feira (28). Vale título. Se viesse com os titulares para Ijuí, a vitória estaria muito próxima de acontecer. Mas está claro que Renato detesta viagens para o interior do Estado. Sua decisão de não vir, mais uma vez, acompanhar seu time, como já acontecera contra o Ypiranga, divide opiniões.