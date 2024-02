Começou o nosso Gauchão 2024, o 51º que trabalho na cobertura. Com muita empolgação, trouxe minha visão sobre a primeira rodada do nosso querido Estadual, no Jornal do Almoço desta segunda-feira (22), na tela da RBSTV. Falei mais especificamente da vitória colorada, da derrota gremista e como foram Caxias, Juventude e Ypiranga.