O Congresso Nacional irá discutir nesta semana a flexibilização de regras fiscais, administrativas e financeiras no Rio Grande do Sul em razão do estado de calamidade pública provocado pelas enchentes. Depois de visitarem áreas alagadas no final de semana, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, terão reuniões com lideranças do Parlamento a partir desta segunda-feira (06). Uma das propostas à mesa é criar para o Estado um “orçamento de guerra”, semelhante ao que foi adotado na pandemia.