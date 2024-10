Setor elétrico vive "espiral da morte" com risco de estouro de bolha, avalia especialista

Nivalde de Castro é professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e coordenador-geral do Grupo de Estudos sobre o Setor Elétrico (Gesel), um dos mais respeitados do país. Um de seus artigos mais recentes recebeu o título de Soluções Estruturais X Distrações Conjunturais, por identificar problemas de fundo ainda mais mais graves do que dores de cabeça recentes no setor. Uma é a troca de concessionário na Amazonas Energia, que deve espetar conta de R$ 8 bilhões para os consumidores, outro é o da Enel, ameaçada de perda de concessão por sucessivos episódios de demora no restabelecimento do serviço.