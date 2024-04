Está confirmado: a partir de 12 de julho, Porto Alegre terá voos de baixo custo para Buenos Aires. O valor das passagens parte de cerca de R$ 480 por trecho com taxas incluídas. A responsável é uma empresa chilena com parceria norte-americana chamada JetSmart. Em entrevista exclusiva à coluna, Veronica Marambio Alvarez, gerente comercial da JetSmart, afirmou que o plano é transportar, neste ano, 50 mil passageiros entre os aeroportos Salgado Filho e Ezeiza. Hoje, a empresa tem 10 rotas no país, mas Alvarez não descarta ampliar os trajetos, sobretudo para destinos da América do Sul.