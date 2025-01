Sport Club Americano: o campeão gaúcho esquecido no tempo

O atacante Joãozinho fez os três gols na partida mais importante da história do Sport Club Americano. Na tarde de uma quarta-feira, em 24 de outubro de 1928, saiu carregado do campo no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O clube conquistou o campeonato gaúcho ao vencer por 3 a 0 Grêmio Esportivo Bagé.

O campeão de Porto Alegre enfrentaria o campeão da Fronteira no domingo anterior, mas a chuva provocou o adiamento. Mesmo em dia útil, grande público assistiu à final do campeonato no Estádio da Baixada, do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense. O Americano não sentiu falta do seu principal jogador, o zagueiro Luiz Luz, que seria o primeiro atleta de um time gaúcho em Copa do Mundo, em 1934, na Itália.

O campo do campeão gaúcho de 1928 ficava na Rua Larga, atual Rua Domingos Crescêncio, no bairro Santana. A história do Americano começou 16 anos antes. Os pesquisadores Douglas M. Rambor, Leonardo Reis de Souza e Ricardo Soares, do grupo Canchas de Porto Alegre, contam que jovens de descendência espanhola fundaram o clube em 4 de julho de 1912.

Inicialmente, foi denominado Sport Club Hispano-Americano. As reuniões ocorriam no clube campestre Orfeón Español 2 de Mayo. No ano seguinte, após saída de alguns fundadores, entraram novos sócios de outras nacionalidades. O nome foi trocado para Sport Club Americano, nas cores grená e branca. O campo ficava no final da linha de bondes do bairro Glória.

No tempo do futebol amador, o clube jogou em diferentes ligas e campos na cidade. O primeiro título foi do citadino de 1924, surpreendendo os fortes times do Grêmio, Internacional e Cruzeiro.

No campo da Rua Larga, jogo entre Americano e Internacional em 1931. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Em 1926, o Americano inaugurou campo em terreno adquirido na Rua Larga, perto da Avenida Bento Gonçalves. O clube se preparava para o melhor momento da sua história. Em 1928, conquistou o campeonato de Porto Alegre e o Gauchão.

A diretoria mudou o distintivo e o time passou a jogar com uniforme tricolor, adicionando o preto às cores grená e branca.

Em 1933, time do Sport Club Americano com uniforme tricolor. Revista do Globo / Delfos/PUCRS