A atriz, cantora, escritora Valéria Barcellos esteve no programa Timeline, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (21). Ela, que é natural de Santo Ângelo, veio para Porto Alegre em 2005. Desde lá, construiu uma carreira voltada à arte, com apresentações musicais e até a abertura do show da cantora Katy Perry, na Capital. No ano passado, estreou como uma das estrelas de Terra e Paixão, novela da TV Globo que teve seu último capítulo exibido no início de 2024.