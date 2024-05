Com cidades submersas e mais de uma centena de trechos viários bloqueados nos últimos dias, devido a pontes arrancadas e a estradas que simplesmente sumiram do mapa, o Rio Grande do Sul vai precisar mais do que apoio emergencial da União. A vinda do presidente Lula, de seus ministros e da cúpula das Forças Armadas ao Estado tem de resultar, também, em apoio financeiro robusto e imediato para o que virá na sequência: o desafio da reconstrução.