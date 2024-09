Proposta quer resolver impasses do entorno da Arena do Grêmio, do estádio Olímpico e da nova ponte do Guaíba

O impasse envolvendo o estádio Olímpico depende de uma solução para as obras do entorno da Arena do Grêmio, que terão desfecho a partir da ação do Ministério Público na Justiça, que envolve a prefeitura de Porto Alegre, que precisa, junto com o governo federal, resolver a situação das famílias do bairro Farrapos para que a nova ponte do Guaíba seja concluída. Essa intrincada relação pode começar a ser resolvida a partir de uma ideia do governo federal, capitaneada pelo ministro Paulo Pimenta.