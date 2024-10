Delegado palestra em São Paulo sobre desempenho das polícias durante as enchentes no RS

Como evitar que a catástrofe que atingiu o Rio Grande do Sul nas chuvaradas de maio virasse uma mortandade? Esse foi o desafio enfrentado pelas polícias, no entender do delegado Bolívar Llantada, chefe da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Ele palestrou a respeito no segundo dia do 4º Congresso de Operações Policiais — COP Internacional, que está sendo realizado em São Paulo (SP).