O Supremo Tribunal Federal (STF) começou a julgar mais um grupo de réus pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro-relator dos processos, Alexandre de Moraes, votou pela condenação de 29 acusados, de uma só vez. É a maior leva de pessoas a serem julgadas desde que iniciaram as apreciações sobre as invasões e depredações de prédios públicos em Brasília feitas no início deste ano por milhares de manifestantes que pretendiam impedir a continuidade do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).