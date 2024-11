O impacto da eleição dos Estados Unidos na Bolsa de Chicago

Um dos efeitos do resultado da eleição americana foi sentido em lavouras de todo o mundo. O motivo veio da Bolsa de Chicago, referência global de commodities agrícolas, onde as cotações da soja tiveram grande variabilidade ao longo do dia de quarta-feira (6). Essa volatilidade deve se manter nos próximos dias ou semanas, projetam especialistas. E reflete, entre outros fatores, o passado recente da primeira gestão de Donald Trump, quando a guerra comercial com a China afetou de forma significativa as exportações do grão produzido nos Estados Unidos.