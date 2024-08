Vencimentos de parcelas de financiamentos de produtores do RS têm nova prorrogação 

Produtores gaúchos afetados pela catástrofe climática receberam na terça-feira (13) duas notícias relacionadas aos financiamentos rurais. Uma foi a publicação do decreto federal que regulamenta as condições para que possam acessar descontos, conforme o percentual de danos. Na prática, o documento operacionaliza a Medida Provisória 1.247, editada no último dia 31. A outra, a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN), estende a prorrogação dos vencimentos de parcelas para o dia 16 de setembro — o prazo anterior encerrava-se nesta quinta-feira.