Por que o RS vai migrar para o sistema federal do Cadastro Ambiental Rural

Uma modificação em curso busca fazer o Cadastro Ambiental Rural (CAR), exigência trazida pelo Código Florestal Brasileiro, avançar no Rio Grande do Sul. O sistema de preenchimento e de análise, que havia sido customizado pelo Estado, migrará para nacional, o Sicar. Um cronograma de transição foi estabelecido pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que seguirá fazendo a gestão dos dados. Conforme a titular da pasta, Marjorie Kaufmann, o objetivo é fazer com que o Rio Grande do Sul avance na análise de dados, deixando para trás a posição de lanterna entre as unidades da federação: