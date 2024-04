É com conhecimento de causa que a média veterinária gaúcha Ana Doralina Menezes fala sobre sustentabilidade na produção de carne. Quinta geração da família a trabalhar com pecuária, há cinco anos atua como gerente do programa de certificação da Associação Brasileira de Angus (ABA) e acaba de ser escolhida para presidir a Mesa Brasileira de Pecuária Sustentável. A associação sem fins lucrativos reúne mais de 60 organizações ligadas a sete ramos diferentes relacionados à atividade (produtores, sociedade civil, varejos/restaurantes, insumos, indústrias, instituições financeiras e serviços).