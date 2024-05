Será aberta às 10h a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, que dará prioridade aos gaúchos devido à enchente. No total, serão R$ 9,5 bilhões, o maior valor já liberado pela Receita Federal. Mais de R$ 1 bilhão serão para 886 mil contribuintes do Rio Grande do Sul. Saiba mais: Restituição do IR: será liberada nesta quinta consulta a lote com R$ 1 bi para o RS