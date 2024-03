Foi criado no Sul do Estado um aplicativo para desapego do que não se quer mais. O Repasse, porém, é para doação e não venda, já que não se pode cobrar pelos itens. Cadastra-se quem quer repassar e quem quer pegar para si. Não há custo. A remuneração é por anúncios na plataforma, que foi idealizada por Rodrigo Cassal, um arquiteto de Pelotas. Por ela, já passaram 800 objetos, de eletrônicos a brinquedos, roupas e livros de usuários de fora do Rio Grande do Sul, inclusive. A ideia é que comece a ser usada também no Uruguai em breve.