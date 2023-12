Mesmo que parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) seja distribuída entre os municípios e uma preocupação forte do governo do Estado, a perda do tributo parece não abalar Porto Alegre, sinalizou à coluna o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, durante a entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Confira trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.