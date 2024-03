O gremista Guilherme Martin vai acompanhar a estreia do time na Libertadores contra o The Srongest, em La Paz, no dia 2 de abril. Mas o detalhe é que ele fará a viagem até a Bolívia de fusca. O início da aventura será neste domingo (23), para conseguir cumprir o trajeto de 2.959 km e chegar a tempo para o jogo.