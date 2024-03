O reformado estádio Uno y 57, do Estudiantes de La Plata, receberá o Grêmio no dia 23 de março, na terceira rodada do Grupo C da Libertadores. Nesta quarta-feira (19), o colunista Leonardo Oliveira escreveu sobre a remodelação do local, que tem capacidade para 32.530 torcedores, e sobre o espaço destinado para a torcida adversária.