O centroavante Rogelio Funes Mori, que está no radar do Grêmio, tem uma história curiosa no futebol. Nascido em Mendoza, na Argentina, teve a primeira chance em categorias de base no Dallas, pois sua família chegou a morar nos Estados Unidos. A oportunidade para jogar no River Plate só surgiu porque olheiros do clube argentino acompanharam o seu desempenho na Inglaterra, onde fazia teste no Chelsea. Depois de empilhar gols no Monumental de Núñez, foi chamado para a seleção argentina sub-20 e disputou o Sul-Americano da categoria em 2011 no Peru. Na fase final, Brasil e Argentina se enfrentaram.