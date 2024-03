A Comissão de Arbitragem da FGF escalou dois árbitros com perfis diferentes para os confrontos de ida da fase semifinal do Gauchão. Roger Goulart apita Caxias x Grêmio, sábado (16), às 16h30min, no Centenário, e Lucas Horn está escalado na partida entre Juventude x Inter, domingo (17), às 16h, no Jaconi.