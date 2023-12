No Show dos Esportes desta quinta-feira (28), o árbitro Anderson Daronco, 42 anos, revelou o que foi conversado entre ele e Cristiano Ronaldo durante Al Nassr x Al Ahli, pela liga saudita. O gaúcho foi o responsável por comandar a partida em setembro deste ano. Na ocasião, o jogador reclamou muito da não marcação de um pênalti, e também conversou com o gaúcho ao término do confronto.