Último mês do ano, férias escolares, finais de semana com trânsito intenso nas estradas que levam ao Litoral Norte. Como já é tradição, quando chega essa época do ano, a Redação Integrada de Zero Hora, GZH, Rádio Gaúcha e Diário Gaúcho vai conferir como estão as principais rodovias de acesso às praias mais movimentadas do Rio Grande do Sul. Conteúdos de prestação de serviço estão entre as nossas prioridades. Há duas semanas, escrevi neste espaço sobre as reportagens que fizemos mostrando as novidades que as principais cidades litorâneas do Estado estavam preparando para os veranistas.