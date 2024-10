O Gre-Nal 443 já tem nome, sem a necessidade de esperarmos o resultado

Será que ausência de Renato, com o aval da direção, no primeiro dia de trabalho na semana do Gre-Nal 443, tem a força do substantivo? Somos a única rivalidade no mundo que numera clássico. O país estranha, mas gosta. É como se cada Gre-Nal já saísse catalogado, direto para a história. Quando algo ainda mais expressivo acontece, esse número vira substantivo: Gre-Nal do Século, Gre-Nal do Gol Mil, Gre-Nal do 5 a 2, Gre-Nal do 5 a 0. Em tese, o de sábado (19) é o Gre-Nal do Roger.