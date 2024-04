Há muitos bons debates, no sentido de uma opinião para cá e outra acolá acerca do mesmo tema, após a derrota do Grêmio para o Huachipato por 2 a 0 na Arena, pelo Grupo C da Libertadores. Renato Portaluppi acertou ao escalar quatro reservas, poupando nomes fundamentais em todos os setores, casos de Kannemann, Pepê, Pavon e Gustavo Nunes? Há argumentos pró e contra.