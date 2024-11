Usando macacão de marca gaúcha, Patrícia Poeta viraliza vídeo de samba nas redes sociais

Anunciada como musa da escola de samba Grande Rio, do Rio de Janeiro, em outubro, Patrícia Poeta mostra, em seu perfil no Instagram, que a preparação para o desfile no Carnaval carioca está intensa. E um dos vídeos postados pela apresentadora do Encontro viralizou. Ela aparece sambando, ao som de Zé do Caroço, do Grupo Revelação com a participação de Leci Brandão, em publicação que já conta com mais de 1 milhão de visualizações.