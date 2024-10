“Jabulaaani” e Mr. M: voz de Cid Moreira fez história no entretenimento

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), aos 97 anos, não foi marcante apenas diante das câmeras. O jornalista, locutor e apresentador, após deixar a bancada do Jornal Nacional, atração conduzida por ele ao longo de 26 anos, se destacou também no entretenimento: quem não lembra de seu vozeirão ao entoar o bordão “Jabulaaani”, nas transmissões Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, e ao narrar o quadro do ilusionista Mr. M, no Fantástico, por 10 anos, na década de 2000?