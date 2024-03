Beijo Problema, parceria inédita entre o gaúcho Ruan Victor e a dupla sertaneja João Neto & Frederico, chegou às plataformas digitais e rádios do país no dia 9 de fevereiro e já faz o maior sucesso: está no topo das músicas mais executadas nas rádios do Rio Grande do Sul, conforme dados de monitoramento da Crowley Broadcast Analysis.