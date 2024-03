A partir do dia 11 de abril, Justiça 2, série do Globoplay, estreia na plataforma entrelaçando as vidas de Balthazar (Juan Paiva), Jayme (Murilo Benício), Geíza (Belize Pombal) e Milena (Nanda Costa) em Brasília e Ceilândia, no Distrito Federal. A obra escrita por Manuela Dias com direção artística do gaúcho Gustavo Fernández segue a mesma estrutura narrativa de Justiça exibida em 2016 na Globo e disponível no Globoplay.