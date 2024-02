A mudança de fase que marca a trama de Renascer ocorre no capítulo desta segunda-feira (5). Mais de três décadas se passaram desde que o jovem José Inocêncio (Humberto Carrão) fincou seu facão aos pés do Jequitibá Rei. Ao longo do tempo, o fazendeiro — agora interpretado por Marcos Palmeira, que foi João Pedro na versão de 1993 — prosperou nos negócios, mas estagnou na sua vida pessoal. Desde a morte de Santinha (Duda Santos), após o parto de João Pedro (Juan Paiva), ele se fechou para o amor e para as alegrias.