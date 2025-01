Morre Rui Polidoro Pinto, importante nome do cooperativismo do RS

Importante nome do cooperativismo do Estado, Rui Polidoro Pinto morreu aos 85 anos. Diego Vara / Agencia RBS

Morreu na tarde deste domingo (26), o advogado e professor Rui Polidoro Pinto, vítima de embolia pulmonar. Importante nome do cooperativismo do Estado, ele tinha 85 anos e estava internado havia três dias no Hospital da Unimed, em Ijuí, onde residia, de acordo com o filho Rodrigo Pinto.

Natural de Santa Bárbara do Sul, Polidoro foi vice-presidente da Organização das Cooperativas do estado do Rio Grande do Sul (Ocergs), presidente da Federação das Cooperativas Tritícolas do Rio Grande do Sul (Fecotrigo) e da Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro/RS).

Polidoro ainda teve papel importante no Ministério da Agricultura, comandando a Câmara Setorial das Cadeias Produtivas de Culturas de Inverno. Foi conselheiro de entidades como Embrapa Trigo, Apromilho, Fepagro, Fundacep e Emater, atuando na promoção do cooperativismo e do desenvolvimento agrícola.

O professor também contribuiu para importantes movimentos nacionais que culminaram com a criação do Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária (Recoop) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop). Por sua vida dedicada ao desenvolvimento do agro e do cooperativismo, em 2022, foi homenageado com a Medalha da 54ª Legislatura da Assembleia Legislativa pelo deputado estadual Elton Weber (PSB).

Atual presidente da FecoAgro, Paulo Pires, em conversa com a Zero Hora, lamentou a perda do colega:

— Perdemos um grande líder do cooperativismo e do agro brasileiro, que pautou sua vida pela convergência.

Rui Polidoro Pinto deixa esposa, três filhos e sete netos. O velório ocorre neste domingo na capela da funerária Lupatini, em Ijuí. A partir das 13h desta segunda-feira (27), o corpo será levado para Santa Bárbara do Sul, onde será sepultado no cemitério municipal.

Nota emitida pela FecoAgro: