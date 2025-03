Parque da Expodireto recebe os ajustes finais para mais uma feira do agronegócio

A menos de uma semana para uma das maiores feiras do agronegócio internacional , o parque de exposições da Expodireto Cotrijal , em Não-Me-Toque, no norte gaúcho, está quase pronto e entra na fase de ajustes finais .

— A Expodireto, a cada ano que passa, sempre oportuniza muito conhecimento, tecnologia e inovação. Estamos preparando o parque junto com as empresas expositoras, para trazer o que tem de melhor no mercado do agro mundial — disse o presidente da Expodireto, Nei César Mânica.