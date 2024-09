Mais de 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, já foram destruídos por conta de um incêndio. De acordo com a administração da unidade de preservação, a área atingida é ainda uma estimativa e fica entre o Paralelo 14 e a Cachoeira Simão Correia. As chamas tiveram início na última quinta-feira (5).