O final de semana será marcado pelo retorno da chuva forte ao Rio Grande do Sul. Por conta desta previsão, que persiste até segunda-feira (5), a Defesa Civil, através da Sala de Situação do RS, emitiu alerta neste sábado (3) para risco de elevação em arroios, córregos e rios menores, com possibilidade de pequenas inundações em regiões ribeirinhas da Metade Sul e da Região das Missões (mapa acima).