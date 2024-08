Cientistas descobriram um novo padrão climático emergindo do Oceano Pacífico Sudoeste subtropical – perto da Austrália e Nova Zelândia – e se espalhando por todo o Hemisfério Sul. Chamado de Onda Número 4 do Padrão Circumpolar do Hemisfério Sul, ou SST-W4 , o fenômeno tem sido comparado ao El Niño, por ter uma formação semelhante.