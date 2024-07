Os dois primeiros dias da campanha "Adote Um Pet Gauchinho" foram de sucesso total. Os 60 cães resgatados da enchente no Rio Grande do Sul e levados para o Rio de Janeiro foram adotados neste sábado (20) e domingo (21). Três shoppings da cidade realizaram feiras, com apoio da Força Aérea Brasileira (FAB) para a transferência dos animais. As informações são de O Globo.