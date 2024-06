A chuva retorna em grande parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (5). A temperatura se eleva e Estado alcança máxima de 29ºC. Na Fronteira Oeste, na Região Central, na Serra, nos Vales, na Região Metropolitana, incluindo Porto Alegre, e no Litoral, há previsão de pancadas isoladas de chuva de baixo volume.