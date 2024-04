A quarta-feira (3) será de tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. Apenas na Fronteira Oeste, na Campanha e no Sul podem ocorrer pancadas de chuva na segunda metade do dia. Os maiores volumes de chuva, 24 milímetros, serão registrados na Fronteira Oeste e no Sul. Em Uruguaiana, na fronteira com a Argentina, esse valor corresponde a 12% do previsto para o mês no município.