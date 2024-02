Este é o boletim do tempo para a cidade de Cidreira (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 20°C e 29°C, com sensação térmica suave a quente. Haverá sol com algumas nuvens, pancadas de chuva e aumento de nebulosidade em diferentes momentos do dia. Esteja preparado para um tempo variável e aproveite com cuidado as atividades ao ar livre.