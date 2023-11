Em 24 de outubro foi apresentada, no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul), a 2ª edição do Universo Pecuária. O evento, que ocorrerá entre 7 e 11 de maio de 2024, é promovido pelo Sindicato Rural de Lavras do Sul com apoio da prefeitura local, Farsul, Senar RS, Sebrae-RS e Cotrisul.