Pelo menos 95 pessoas morreram e mais de cem ficaram feridas nesta terça-feira (7) devido a um terremoto no Tibete. Vários edifícios desabaram na região, noticiou a mídia estatal chinesa Xinhua. O terremoto de magnitude 6,8 na escala Richter teve epicentro no condado chinês de Dingri, perto da fronteira com o Nepal.